Asya borsalarında negatif seyir devam ediyor...

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor. Fed üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki temel anlaşmazlıkların henüz çözüme kavuşmamış olduğunu belirterek, ticaret görüşmesinden çıkan olumlu sonuçların kalıcılığı konusunda yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan makroekonomik veri tarafına bakıldığında Japonya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu verinin kötü gelmesinde ülkede otomotiv ve yarı iletken sektöründen gelen talepteki düşüş etkili oldu.

AVUSTRALYA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,6'da sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun, 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düştüğü ancak son zamanlarda enflasyonda bir hızlanmanın görüldüğü belirtildi.

Yurt içi ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, görünümün belirsizliği koruduğu bildirildi. Açıklamada, yurt içi ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden kaynaklandığı vurgulandı.

Ülkede çeyreklik bazda açıklanan enflasyon verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon çeyreklik bazda yüzde 1,3 gerçekleşerek beklentileri geride bırakırken yıllık bazda yüzde 3,2 olmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,60 düşüşle 51.571 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,37 azalışla 4.121 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.955 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 25.953 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.704 puanda seyrediyor.