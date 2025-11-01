Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi, Çin’de düzenlenecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen APEC dönem başkanlığı devir töreninde, Çin'in ev sahipliği yapacağı 2026'daki zirve toplantısının, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

APEC'in Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik işbirliği mekanizması olduğunu, bölgesel gelişme ve refaha büyük katkılar sağladığını ifade eden Şi, ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğunu inşa etmenin, bölgede uzun dönemli kalkınma ve refaha ulaşmanın asli yolu ve tüm tarafların paylaştığı vizyon olduğunu vurguladı.

Şi, Çin'in dönem başkanlığında Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasına yeni bir canlılık ve ivme katmak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını belirterek, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi (FTAAP) fikrinin ilerletilmesine, bağlantılılık, dijital ekonomi ve yapay zeka alanlarında pratik işbirliğinin geliştirilmesine odaklanacaklarını kaydetti.

'ÇİN SİLİKON VADİSİ'

Pasifik kıyısında yer alan Şıncın kentinin, küçük ve geri kalmış bir balıkçı kasabasıyken on yıllar içinde modern bir uluslararası metropole dönüştüğüne dikkati çeken Şi, kentin yükselişinin, Çin halkının dünya kalkınma tarihinde yarattığı bir mucize ve Çin'in kararlılıkla yürüttüğü dışa açılma stratejisinin bir penceresi olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şi, tüm APEC liderlerini gelecek yıl Çin'de yapılacak zirveye katılmak üzere Şıncan'a davet etti.

"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan ve teknoloji endüstrisinin yoğunlaştığı bir merkez olan Şıncın kenti, telekomünikasyon ve teknoloji donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.