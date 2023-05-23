Atalay: Ülkemize katkı sağlamaya devam ettik
Anadolu Hayat Emeklilik’in, 31 Mart itibarıyla 95.3 milyar lira aktif büyüklüğe, 3.1 milyar lira özkaynağa ulaştığı açıklandı.
Anadolu Hayat Emeklilik’in, 31 Mart itibarıyla 95.3 milyar lira aktif büyüklüğe, 3.1 milyar lira özkaynağa ulaştığı açıklandı. Ayrıca yılbaşına kıyasla şirketin bireysel emeklilik sistemi (BES) fon büyüklüğü yüzde 4.5 artışla 79.1 milyar lira, katılımcı sayısı yüzde 2 artışla 2.5 milyon kişi oldu. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, şubat ayındaki depreme de dikkat çekerek “Yaralarımızı iyileştirmeye çalıştığımız bu dönemde hem şirket hem sektör olarak ülkemize maddi ve manevi katkı sağlamaya, değer katmaya devam ettik” dedi. Murat Atalay ayrıca BES kapsamındaki 18 yaş altı müşteri grubunda katılımcıda yüzde 28.4, fonda yüzde 26.5 pazar payı ile liderliklerini koruduklarını vurguladı.
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