Ateşkes iddiaları altını vurdu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 19 Mayıs 2026 Salı...

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmesiyle düşüş kaydetti. Önceki gün elde edilen kazanımların büyük bölümünü geri veren altın, gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.666 TL Çeyrek altın 10.935 TL Cumhuriyet altını 43.584 TL Ons altın 4.541 dolar Yarım altın 21.862 TL Tam altın 43.707 TL Gremse altın 109.604 TL

Spot altın, ons başına yaklaşık 4 bin 538 dolar seviyesine gerilerken, Singapur işlemlerinde yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 536,52 dolardan işlem gördü.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasına onay verdiğini ancak Qatar, Saudi Arabia ve United Arab Emirates liderlerinin nükleer anlaşma için ek süre talep etmesi üzerine saldırıların beklemeye alındığını açıkladı.

Trump, Körfez ülkelerinin ABD’yi tatmin edecek bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandıkları için sürecin ertelenmesini istediğini ifade etti.

GÜMÜŞ VE DİĞER KIYMETLİ METALLER DE DÜŞTÜ

Altındaki gerilemeye paralel olarak diğer değerli metallerde de satış baskısı görüldü.

Spot gümüş yüzde 2 değer kaybederek ons başına 75,80 dolara geriledi. Platin ve paladyum fiyatlarında da düşüş yaşandı.

YÜKSEK FAİZ ORTAMI ALTINI BASKILIYOR

Artan enerji fiyatlarının enflasyon baskısını canlı tutması nedeniyle tahvil faizleri uzun yılların en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam etti.

Faiz getirisi bulunmayan altın için bu durum baskı unsuru oluştururken, dolar endeksi de yüzde 0,2 yükseldi.

ALTIN DAR BANTTA HAREKET EDİYOR

Altın fiyatları, savaşın ilk günlerinde görülen sert düşüşün ardından enflasyon endişeleri ve parasal gevşeme beklentilerinin etkisiyle dar bantta hareket etmeyi sürdürüyor.

Külçe altın, çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.