ATO Başkanı Baran: 'Kurunun yanında yaş da yanmasın'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Restoran, lokanta ve kafelere ilişkin yaratılacak olumsuz algı sektörü de müşterileri de olumsuz etkileyecektir. Kurunun yanında yaş da yanmasın" dedi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:00
ATO Başkanı Baran: 'Kurunun yanında yaş da yanmasın'
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Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdurrahman Işıksever ve beraberindeki heyet, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, insanın temel ihtiyacını karşılayan yiyecek içecek sektörünün tarımsal üretimden perakendeye ve restoranlara kadar bağlantılı olduğu sektörlerle ekonomik gelişmeye dinamizm sağladığını bildirdi.

Baran restoran, lokanta ve kafe ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde menü, fiyat, KDV uygulamalarına ilişkin denetimler ile boykot gibi çağrıların hem sektörün hem de müşterilerin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hizmet sektörünün bel kemiği durumundaki yiyecek içecek alanının sıkıntıya girmesinin ticaretin sıkıntıya girmesi anlamına geldiğine işaret Baran, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyat uygulayan, menü düzenlemelerine uymayan, KDV oranlarını farklı uygulayıp suiistimal ederek sektörü zora sokanlar elbette cezalandırılmalı. Ancak gecesini gündüzüne katarak dürüstçe çalışarak topluma yiyecek içecek hizmeti sağlayan işletmelerimizi de dara düşürmememiz gerekiyor. Restoran, lokanta ve kafelere ilişkin yaratılacak olumsuz algı sektörü de müşterileri de olumsuz etkileyecektir. Kurunun yanında yaş da yanmasın."


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