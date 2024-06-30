ATO Başkanı Baran'dan vergi paketi açıklaması

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:17

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:17

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre Gürsel Baran, ATO'nun haziran ayı meclis toplantısında vergi paketi hazırlıklarına değindi.

Verginin sisteminin, zaman zaman oranlarda değişiklik yapılarak sektörleri canlandırmak için kaldıraç unsuru olarak kullanıldığına işaret eden Baran, "Vergiler, devletimizin ana gelir kaynağını oluştururken milli gelirin tüm kesimler arasında adil ve dengeli paylaşılmasının da temelini teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi sisteminin daha önceki yıllarda aflarla ve diğer geçici tedbirlerle düzenlenmeye çalışıldığını bildiren Baran, "Ancak mevcut veriler, vergi affıyla mükellefin gerçek bir barış sağlayamadığı yönünde. Anlamlı bir düzenleme yapılacaksa, bunun çerçevesi kayıt dışını önlemeyi ve vergi oranlarını aşağı çekerek tabana yaymayı içermelidir." ifadesini kullandı.

Asgari kurumlar vergisi düzenlemesinden az vergi ödeyen ya da zarar etmesi nedeniyle hiç vergi ödemeyen mükelleflerin olumsuz etkileneceğine belirten Baran, kurumlar vergisindeki indirim ve istisnaların kaldırılarak düşük oranlı bir kurumlar vergisi sistemine geçilmesinin kamunun işlem yükünü azaltacağını, vergi adaletini de güçlendireceğini kaydetti.