ATO başkanı: Elektrikte indirimli tarife tüm işletmeleri kapsamalı
ATO Başkanı Baran, elektrikte indirimli tarifenin tüm ticari işletmeleri kapsamasını istedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için işletmelere eşit koşulların sağlanması gerektiğini belirterek, "Elektrikte indirimli tarife, esnaf-tacir ayrımı olmadan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı" ifadesini kullandı.
Baran, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Mart’a kadar tamamlamayı hedeflediği ve esnafa indirimli elektrik tarifesi öngören düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
ATO üyesi ticari işletmelerin son dönemde yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorlandığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:
"Birçok işletmede elektrik faturaları kira giderlerini geçti. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu gider kaleminden çok fazla etkilendi. Birçok işletme için sürdürülebilirliği olmayan yüksek elektrik faturalarına indirimli tarife, reel sektörün devamı açısından çok önemli."
"EŞİT KOŞULLARIN SAĞLANMASI"
Esnafa yönelik gündeme gelen söz konusu çalışmada ayrım yapılmamasını isteyen Baran, "Ticaretin sağlıklı bir şekilde devamı açısından işletmelere eşit koşulların sağlanması önemli. Elektrikte indirimli tarife, esnaf-tacir ayrımı olmadan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı" değerlendirmesinde bulundu.
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