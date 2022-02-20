Gerçek Kesit fenomeni 'Sarı Bıyık'tan elektrik faturası paylaşımı

20 Şubat 2022 Pazar, 17:13

90'larda Flash TV'de ekrana gelen ve daha sonra fenomene dönüşen Gerçek Kesit dizisindeki 'Sarı Bıyık' karakteriyle ünlenen Cahit Kaşıkçılar, "Gerçek Kesit" ismiyle TikTok hesabı açtı.

Sitede kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.

Bir videosunda elektrik zamlarına değinen Kaşıkçılar, fatura mizanseni ile fiyatlara dikkat çekti. Videoda kapının çaldığı anları paylaşan Kaşıkçılar, "Kim o?" sorusuna "Elektrik faturası" yanıtını alınca kendini boğmaya başladı.

Kaşıkçılar'ın fatura tepkisi videosu ise binlerce beğeni aldı.

Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu Kaşıkçılar, TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini söyledi.