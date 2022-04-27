Avrupa borsaları düşüşle açıldı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:20

Avrupa borsaları, yeni güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 azalışla 440,3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 13.740 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalarak 7.379 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 6,404 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 azalışla 8.411 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 23.593 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, bugün düşüş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak, Nisan 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0616'yı test etmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1,0619 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

SAVAŞIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve uygulanan karşılıklı yaptırımların devam ettiğini anımsatan analistler, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı açıkladığını aktardı.

Analistler, bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini belirterek, bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Almanya'da açıklanan tüketici güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun etkisiyle mayısta 10,8 puan azalarak eksi 26,5 puanla rekor düşük seviyeye geriledi.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışların öne çıktığını söyledi.

