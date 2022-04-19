Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 değer kaybederek 456,28 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalarak 7.601,28 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 düşerek 14.153,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kaybıyla 6.534,79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 gerileyerek 24.624,41 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,09 artarak 1,079 seviyesinden işlem gördü.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİSİ
Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere odaklandı.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Moskova Menkul Kıymetler Borsasının (MOEX) tanınan borsa statüsünün iptal edilmesinin planlandığını bildirdi.
Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel, Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu.
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.
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