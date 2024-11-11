Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı? ABD seçimleri ardından son durum...
Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı pozitif seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artışla 511,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 19.455 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 primle 8.139 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 34.180 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.428 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,8 yükselişle 11.644 puandan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.
OLUMSUZ BEKLENTİLER ARDINDAN YÜKSELİŞ
Donald Trump'ın zaferinin Avrupa'nın ABD'ye ihracatını olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeleri fiyatlamasının ardından haftaya yükselişle başlarken, Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, güven oylamasının aralık ayında da yapılabileceğinin sinyalini verdi.
Analistler, bugün yurtiçinde ve yurtdışında veri takviminin sakin olduğunu aktardı.
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