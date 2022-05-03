Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişte

03 Mayıs 2022 Salı, 13:31

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 azalışla 7.483 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 6.454,12 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,24 primle 8.540,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,67 artışla 24.016,41 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0510 seviyesinde işlem görüyor.

RİSK İŞTAHI AVRUPA'YA DA TAŞINDI

Analistler, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarıyla ABD'de artan risk iştahının yeni günde Avrupa'ya da taşındığını bildirdi.

Almanya'da açıklanan makroekonomik verilere göre nisanda işsizlik oranı yüzde 5'te sabit kaldı.

Analistler, günün geri kalanında İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da piyasalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.