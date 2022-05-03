Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişte
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 444,55 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 13.973 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 azalışla 7.483 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 6.454,12 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,24 primle 8.540,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,67 artışla 24.016,41 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0510 seviyesinde işlem görüyor.
RİSK İŞTAHI AVRUPA'YA DA TAŞINDI
Analistler, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarıyla ABD'de artan risk iştahının yeni günde Avrupa'ya da taşındığını bildirdi.
Almanya'da açıklanan makroekonomik verilere göre nisanda işsizlik oranı yüzde 5'te sabit kaldı.
Analistler, günün geri kalanında İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da piyasalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
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