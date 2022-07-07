Avrupa borsaları yükselişle açıldı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:06

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.01 yükselişle 7.180 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.35 artışla 5.992 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1.41 değer kazancıyla 21.216 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1.13 primle 8.039 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, dün 1.0162 ile son 20 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0.1 üzerinde 1.0196'dan işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğine işaret ettiğini belirterek, pay piyasalarının tutanaklar sonrası pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına dair detayların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mayısta Almanya'da sanayi üretimi aylık yüzde 0.2 artışla beklentilerin altında kalırken, yıllık ise yüzde 1.5 azalış gösterdi.