Avrupa'dan ABD'ye bağımlılığı azaltmaya yönelik kritik hamle: Merkez bankalarından yeni sistem yolda!

Avrupa ülkelerinin finansal istikrardan sorumlu yetkilileri, ABD’ye olan bağımlılığı azaltmak için merkez bankalarının elinde bulunan dolarları bir havuzda toplama olasılığını değerlendiriyor. Bu sistem, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kriz dönemlerinde sağladığı finansman desteğine alternatif oluşturmayı hedefliyor.

TRUMP POLİTİKALARI GÜVENİ ZAYIFLATTI

Avrupa ülkeleri, bu çalışmayı ABD Başkanı Donald Trump’ın yürüttüğü politikalar nedeniyle başlattı. Trump’ın politikaları, AB ile ABD arasındaki uzun dönemli güven ilişkisini bulandırırken, Fed’in bağımsızlığı üzerinde de soru işaretleri yarattı.

NİSAN AYINDA ENDİŞELER ZİRVE YAPTI

Reuters’ın görüştüğü 10’dan fazla Avrupalı merkez bankası ve düzenleyici kuruluş yetkilisi, endişelerin nisan ayında Trump’ın gümrük vergilerini artırmasıyla zirveye çıktığını, bu adımın küresel finans sisteminde şok dalgaları yarattığını ve bankaların kaynak planlamasındaki zayıflıkları ortaya çıkardığını aktardı.

UZMAN SEVİYESİNDE DEĞERLENDİRME S ÜRÜYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temmuz ayında merkez bankalarına likidite sağlama mekanizmasında değişiklik öngörmediğini açıklaması ile endişeler kısmen hafifledi. Dolar rezervi havuzu yöntemi pratikte bazı zorluklar taşısa da, Euro Bölgesi içinde ve dışında yer alan merkez bankaları ve uzmanlar konuyu değerlendirmeye devam ediyor.

ULUSAL MERKEZ BANKALARININ G ÖRÜ ŞLERİ

Bir yetkili, Euro Bölgesi’ne bağlı bazı ulusal merkez bankalarının önerinin hayata geçirilmesinde ısrarcı olduğunu belirtti. Reuters, Avrupa dışındaki merkez bankalarının konu hakkındaki görüşlere katılıp katılmadığını tespit edemedi.