Avrupa ekonomisine soğuk duş: Euro Bölgesi ilk çeyrekte daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini güncelledi.

Verilere göre Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı. GSYH yıllık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

Euro Bölgesi için daha önce açıklanan öncü veriler ve piyasa beklentileri, çeyreklik bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 0,8 büyüme yönündeydi. Ancak yeni verilerle birlikte büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

EURO BÖLGESİNDE DARALMA SÜRÜYOR

Euro Bölgesi ekonomisi son olarak 2022’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralma yaşamıştı.

AB EKONOMİSİNDE ZAYIF SEYİR

AB genelinde de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttı.

Önceki tahminlerde AB ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1 büyüyeceği öngörülüyordu. Son verilerle birlikte bu tahminler de aşağı yönlü güncellendi.

ÜLKE BAZINDA FARKLI PERFORMANSLAR

İlk çeyrekte çeyreklik bazda GSYH; İrlanda’da yüzde 12,1, Litvanya’da yüzde 0,3, İsveç’te yüzde 0,2 ve Fransa’da yüzde 0,1 geriledi.

Romanya, Portekiz, Lüksemburg ve Hırvatistan’da GSYH sabit kalırken; Almanya ve İtalya’da yüzde 0,3, İspanya’da ise yüzde 0,6 artış kaydedildi.

Yıllık bazda ise İrlanda’da yüzde 16,8 ve Romanya’da yüzde 1,1 düşüş görülürken; Almanya’da yüzde 0,3, İtalya’da yüzde 0,8, Fransa’da yüzde 0,9 ve İspanya’da yüzde 2,7 artış gerçekleşti.

İSTİHDAM VERİLERİ SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

Euro Bölgesi’nde istihdam, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,5 arttı.

AB genelinde ise istihdam çeyreklik bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.