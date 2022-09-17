Avrupa için soğuk kış: Ocak'ta tamamen bitebilir

17 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Pandemi sürecinde yaşanan enerji krizi Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte zirveye çıktı. Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı doğalgaz tedariki günlük 400 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe kadar düştü. Enerji Uzmanı Mehmet Doğan soğuk kış şartlarında ciddi tasarruflar yapılmazsa ocak ayında Avrupa’nın depolarında doğalgaz kalmayacağını söyledi.

MART SONUNA KADAR İDARE ETMELİLER

Avrupa'da bu kış yaşanacak doğalgaz sorununa değinen Mehmet Doğan, ''Avrupa’nın Rus gazının yerine ikame edebilecek gaz kaynağı mevcut değil. Avrupa ve Uzakdoğu’nun sıvılaştırılmış doğalgaz arayışı gaz fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Avrupa’da doğalgaz fiyatları 2 yıllık süreçte 15 kat arttı. Rusya’dan Avrupa’ya giden gaz günlük gaz akışı 400 milyon metreküp kadardı. Şuan bu miktar 40 milyon metreküpe kadar düştü. Avrupa LNG takviyesi ile birlikte Rus gazını kullanıyordu. Avrupa kışın LNG’nin yanında Rus gazına da ihtiyaç duyacak. Avrupa’nın günlük tüketimi göz önüne alındığında soğuk bir kış yaşanması durumunda Ocak ayında depoladığı gazlar biter. Ciddi bir tasarruf ile depoladıkları gazı Mart sonuna kadar yetiştirmeleri gerekiyor’’ diye konuştu.