Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu?

Nisan ayında Avrupa bölgesinde faizin ne yönde olacağını merak eden yatırımcılar, ECB'nin vereceği PPK kararını heyecanla bekliyordu. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:42

Nisan ayı ECB faiz kararı açıklandı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik sinyal veren ECB faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlara geçiş yapmıştı. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu?

ECB FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararı belli oldu.

ECB FAİZ KARARI NE OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrilmişti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, kararın açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.


Etiketler: #Avrupa Merkez Bankası #Avrupa borsaları #Faiz kararı #faiz

İlgili Haberler

2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri nereden sorgulanır?

2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri nereden sorgulanır?
İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman?

İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman?
Paskalya ne zaman? Paskalya Bayramı neden kutlanır? Paskalya'da neden yumurta boyanır?

Paskalya ne zaman? Paskalya Bayramı neden kutlanır? Paskalya'da neden yumurta boyanır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler