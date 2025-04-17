Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:55

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:55

Paskalya'nın ne olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bu özel gün, farklı inanç ve kültürlerin bir araya gelerek barış ve kardeşlik mesajları vermesi açısından büyük bir öneme sahip. Peki, Paskalya ne zaman? Paskalya Bayramı neden kutlanır? Paskalya'da neden yumurta boyanır?

PASKALYA NE ZAMAN?

2025 yılında Paskalya (Easter), 20 Nisan Pazar günü kutlanacak. Paskalya, her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunaydan sonraki ilk pazar günü kutlanır, bu nedenle tarihi her yıl değişir.

PASKALYA NEDEN KUTLANIR?

Paskalya, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirildiğine inanılan günü anmak için kutlanır. Hristiyan inancında bu olay, Tanrı’nın insanlara olan sevgisinin ve bağışlayıcılığının sembolüdür. Aynı zamanda baharın ve yeniden doğuşun ruhani yansıması olarak görülür.

PASKALYA'DA NEDEN YUMURTA BOYANIR?

Paskalya yumurtası, dirilişin ve yeni hayatın sembolüdür. Özellikle kırmızıya boyanan yumurtalar, İsa’nın çarmıhtaki kanını simgeler. Zamanla bu gelenek daha renkli ve eğlenceli bir hâl alarak çocuklar için bir kutlama unsuruna dönüşmüştür.

Bugün birçok ülkede, çocuklar için yumurta avları düzenlenir ve çikolata yumurtalar hediye edilir.

PASKALYA SİMGELERİ NELER?

Paskalya, çeşitli semboller ve geleneklerle kutlanır:

Paskalya Yumurtası: Diriliş ve yeni yaşamı temsil eder.

Tavşan: Bereket ve yeni başlangıçların sembolüdür.

Kandiller: İsa'nın ışığını temsil eder.