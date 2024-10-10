Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor: 17 Ekim toplantısında daha fazla gevşeme bekleniyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:13

Güncelleme: 10.10.2024 - 16:41

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 12 Eylül tarihli toplantısının tutanakları, devam eden iç fiyat baskıları çerçevesinde, yönetimin kademeli bir politika gevşemesini desteklediğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, “Yüzde 2 hedefi için temel yol, kritik ölçüde daha düşük ücret artışları ile uzun yıllardır görülmeyen ve tarihsel ortalamaların üzerindeki verimlilik artışlarına bağlıdır. Bu nedenle enflasyonun hedefe zamanında ulaşması gerektiği dikkatle izlenmelidir. ECB'nin hedefe ulaşmadaki gecikme riski, politika kısıtlamasını zamanından önce geri çekmekten kaçınmak için biraz ihtiyatlı olmayı gerektirmektedir” ifadeleri yer aldı.

EKONOMİK GEVŞEME ZAMANLAMA MESELESİ

Banka, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması dolayısıyla faiz oranlarını iki kez indirdi ve zayıf büyüme, gevşeyen fiyat baskıları ile yavaşlayan ücret artışlarının ışığında daha fazla gevşemenin yalnızca bir zamanlama meselesi olduğunu belirtti.

ECB'nin bir sonraki toplantısı 17 Ekim'de gerçekleştirilecek ve aralık ayında bir faiz indirimine gitme olasılığı ise neredeyse kesin olarak değerlendiriliyor.