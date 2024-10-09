Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri artıyor: Ortadoğu'daki gerilim kararda etkili

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:10

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:10

Ortadoğu'daki kargaşanın enerji maliyetlerindeki dalgalanmayı körüklemesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarını bir faiz indirimi yapılması gerektiği konusunda ikna etti. ECB bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürmüşken, önümüzdeki hafta yapılacak bir indirim de finansal piyasalar tarafından neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda. Yatırımcılar, zayıf bir ekonomi ve beklenmedik hızlı fiyat artışları nedeniyle bankanın politika gevşemesini artırmasını bekliyor.

FAİZ İNDİRİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, “Bir indirim çok muhtemel ve bu sonuncusu olmayacak. Ritim enflasyonla mücadelenin nasıl geliştiğine bağlı” dedi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 90’ından fazlası, önümüzdeki hafta bir indirim bekliyor. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, “Şimdi 25 baz puanlık bir indirim yapsak ve Aralık ayında bir tane daha yapsak bile, sadece yüzde 3'e geri döneceğiz - hala oldukça kısıtlayıcı bir bölgede” diyerek arka arkaya hamleleri destekledi.

Finlandiya'dan Olli Rehn, Letonya'dan Martins Kazaks ve Portekiz'den Mario Centeno, Ekim ayında bir kesinti yapılmasını savunurken, ECB Başkanı Christine Lagarde da bu konuda güçlü bir ipucu vererek piyasa beklentilerini güçlendirdi.

EKONOMİK DURGUNLUK VE ENFLASYON SORUNLARI

Ekonominin geçtiğimiz yılın büyük bölümünde durgun kalması, işgücü piyasasının yumuşaması ve ücret artışlarının yavaşlaması, ECB'nin enflasyon hedeflerine ulaşma çabasını zorlaştırıyor. Belçika'dan Pierre Wunsch ise, büyümenin zayıf olmasına rağmen yurtiçi enflasyonun hala hızlı seyrettiğini ve jeopolitik gerginliklerin enerji maliyetlerini artırdığını belirterek karşıt güçlerin devrede olduğunu ifade etti.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Finansal yatırımcılar, ECB'nin mevduat faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3'e ve 2025 sonuna kadar da yüzde 2'ye düşeceğini öngörüyor. Bu seviyenin, ekonomik büyümeyi ne canlandıran ne de yavaşlatan nötr bir oran olarak kabul edildiği belirtiliyor.