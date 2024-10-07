Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor: Zayıf büyüme enflasyonu tehdit ediyor!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:16

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ekonomik büyümenin zayıf seyri ve bu durumun enflasyonun yüzde 2'lik hedefin altına düşme riskini artırması nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 17 Ekim'de faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini belirtti.

POLİTİKA GEVŞEMESİ BEKLENTİSİ

Bu yıl ECB, faiz oranlarını rekor seviyelerden iki kez düşürmüştü. Piyasalar, ekim ve aralık aylarında daha hızlı bir politika gevşemesi bekliyor; çünkü enflasyonist baskıların, politika yapıcıların öngördüğünden daha hızlı azaldığı ifade ediliyor. Villeroy, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, bu ay bir faiz indirimi yapılma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

BÜYÜME VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

Villeroy, "Son iki yılda ana riskimiz yüzde 2'lik hedefimizi aşmaktı. Şimdi ise zayıf büyüme ve uzun süreli kısıtlayıcı para politikası nedeniyle hedefimizin altında kalma riskiyle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz hafta Ekim ayında faiz indirimine gidileceğine dair en güçlü ipucunu vermişti.

GELECEK YIL İÇİN BEKLENTİLER

Villeroy, önümüzdeki yıl mevduat faizinde yüzde 3,5 seviyesinde daha fazla indirim olabileceğini öngördü. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın 2025 yılı itibarıyla büyümeyi ne yavaşlatan ne de canlandıran “nötr” faiz oranına geri dönmesi gerektiğini ifade etti. "Eğer gelecek yıl sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 enflasyonda olursak ve Avrupa'da büyüme görünümü hala zayıfsa, para politikamızın kısıtlayıcı kalması için herhangi bir neden kalmayacaktır" dedi.

PİYASA BEKLENTİLERI VE FAİZ ARTIŞLARI

Nötr faiz oranını tahmin etmeyen Villeroy, piyasalarda bu oranın yüzde 2 civarında öngörüldüğünü belirtti. ECB’nin, 25 baz puanlık artışlarla hareket etmesi durumunda, bu yıl iki ve 2025’te dört olmak üzere toplamda altı indirim daha yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VE ENFLASYON

Son olarak, petrol fiyatlarının geçen hafta Ortadoğu'daki çalkantılar nedeniyle yükseldiğini hatırlatan Villeroy, ECB'nin bu tür geçici şokları, temel fiyatları etkilememeleri şartıyla görmezden gelme eğiliminde olduğunu ifade etti. Villeroy, "Enflasyona karşı kazanılan zafer görünürde, ancak bu rehavete kapılmak ve önceden belirlenmiş bir rotada rahatlamak için bir neden değil" şeklinde konuştu.