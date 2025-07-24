Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi, temmuz ayı toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Bu kapsamda mevduat faizi yüzde 2,00, ana refinansman faizi yüzde 2,15 ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,40 seviyesinde bırakıldı.

VERİLER ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ DESTEKLİYOR

AMB’nin açıklamasına göre, son dönemde gelen veriler enflasyon görünümüne dair önceki değerlendirmeleri büyük ölçüde doğruladı. Yurtiçindeki fiyat baskılarının azalmakta olduğu, ücret artışlarının ise yavaşladığı ifade edildi. Euro Bölgesi ekonomisinin ise küresel risklere rağmen direnç gösterdiği belirtildi. Bu dirençte önceki faiz indirimlerinin de etkili olduğu vurgulandı.

GELECEK ADIMLAR VERİLERE GÖRE BELİRLENECEK

Banka, para politikasında verilere dayalı ve toplantı bazlı yaklaşımını sürdüreceğini duyurdu. Gelecekteki kararların, enflasyon, temel fiyat göstergeleri, ekonomik görünüm ve para politikasının aktarım gücüne göre şekilleneceği açıklandı. Banka ayrıca belli bir faiz patikasına dair önceden bir taahhütte bulunmadığının da altını çizdi.

VARLIK ALIM PROGRAMLARI KADEMELİ AZALIYOR

Öte yandan, AMB varlık alım programı (APP) ve pandemiye özel acil alım programı (PEPP) kapsamındaki portföylerin, vadesi dolan menkul kıymetlerin yeniden yatırılmaması yoluyla kademeli olarak küçüldüğünü bildirdi.