Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Mevduat faizi yüzde 2,00, refinansman faizi ise yüzde 2,15 seviyesinde sabit tutuldu. Banka, enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini ve genel enflasyon görünümünün Haziran ayında öngörülenle uyumlu olduğunu belirtti.

AMB’nin güncellenen personel projeksiyonları, enflasyonun Haziran tahminleriyle benzer bir seyir izlediğini ortaya koydu. Yönetim Konseyi, varlık alım programları (APP) ve pandemi acil durum alım programı (PEPP) portföylerinin, vadesi dolan menkul kıymetlerden elde edilen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma tabi tutulmaması nedeniyle ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmaya devam ettiğini açıkladı.

PARA POLİTİKASI AKTARIMI VE TPI VURGUSU

Banka, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine istikrarlı şekilde ulaşmasını sağlamayı ve para politikası aktarımının sorunsuz işleyişini korumayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, parasal aktarım için ciddi bir tehdit oluşturan haksız ve düzensiz piyasa dinamiklerine karşı Aktarım Koruma Aracı’nın (TPI) mevcut olduğunu hatırlattı. Faiz kararlarının ise enflasyon görünümü ve çevresindeki risklerin değerlendirilmesine dayalı olacağı ifade edildi.

EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

AMB, 2025-2027 dönemi için enflasyon ve ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. 2027 yılı enflasyonu yüzde 1,9 olarak öngörülürken, 2026 yılı tahmini yüzde 1,7 ve 2025 yılı enflasyonu yüzde 2,1 seviyesinde yer aldı. Ekonomik büyüme tarafında ise 2025 yılı için yüzde 1,2, 2026 için yüzde 1,0 ve 2027 yılı için yüzde 1,3 oranları tahmin edildi.