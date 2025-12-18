Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Gözler enflasyon ve büyüme mesajlarında

Avrupa Merkez Bankası (AMB), bugün yaptığı toplantıda piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizinde değişikliğe gitmedi. Karar öncesinde, bankanın faiz oranlarını sabit tutacağına yönelik güçlü bir beklenti oluşmuştu.

Bu kapsamda AMB, politika faizini yüzde 2,15’te, mevduat faizini yüzde 2’de ve gecelik borç verme faizini yüzde 2,40 seviyesinde sabit bıraktı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Euro Bölgesi’nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşirken, enflasyonun AMB’nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Faiz karar metninde AMB, “Orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamaya kararlıyız. Uygun para politikası duruşunu belirlerken veri odaklı ve toplantı bazlı bir yaklaşım izleyeceğiz. Belirli bir faiz patikası için ön taahhütte bulunmadık” ifadelerine yer verdi.

AMB’nin güncel projeksiyonlarına göre, enflasyonun 2025’te yüzde 2,1, 2026 ve 2027’de yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşmesi, 2028’de ise yeniden yüzde 2 düzeyine çıkması bekleniyor.

Banka ayrıca ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, Euro Bölgesi için 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,4’e, 2026 beklentisi yüzde 1,2’ye ve 2027 tahmini yüzde 1,4’e yükseltilirken, 2028 yılına ilişkin büyüme öngörüsü yüzde 1,4 olarak korundu.