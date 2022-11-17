Avrupa Merkez Bankası: Finansal istikrara yönelik riskler arttı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) bölgede bankalardan hükümetlere ve hanehalklarına geniş bir kesim için istikrara yönelik risklerin arttığı konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 07:00
Avrupa Merkez Bankası: Finansal istikrara yönelik riskler arttı
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Çarşamba günü Finansal İstikrar Değerlendirmesi’ni yayımlayan AMB, hayat pahalılığının insanların borçlarını ödemelerini güçleştirdiğini, Avrupa’nın büyüme görünümündeki bozulma nedeniyle kurumsal karlılıklarda düşüş yaşanma riski olduğunu belirtti.

AMB ayrıca hükümetlerin enerji krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla borçlandıklarını, bunun da beraberinde kamu maliyesine yönelik riskler getirdiğini vurguladı.

AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, “İnsanlar ve firmalar, artan enflasyonun ve ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın etkisini şimdiden hissediyor. Değerlendirmemiz, finansal istikrara yönelik risklerin arttığı ve Euro bölgesi’nde teknik durgunluğun daha olası hale geldiği yönünde” değerlendirmesini yaptı.


AMB Finansal İstikrar Değerlendirme Avrupa Enerji krizi

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