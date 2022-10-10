Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 17 azaldı
Avrupa'da kasım vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 17 azaldı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Eylül Cuma günü 188,8 Euro'dan kapandı.
doğalgazın megavatsaat fiyatı 7 Ekim Cuma gününü ise 156 Euro'dan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 17 azalmış oldu.
Fiyat düşüşünde Avrupa'nın doğalgaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranı etkili oldu.
Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 10 Ekim itibarıyla yüzde 88,58 olarak kaydedildi.
Belçika, Polonya, Portekiz, Almanya gibi ülkeler yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına ulaştı.
doğalgazın megavatsaat fiyatı saat 11.44 itibarıyla ise megavatsaat başına 150 Euro'dan işlem görüyor.
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