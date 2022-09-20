Avrupa'da doğalgaz fiyatları geriledi
Avrupa'da gaz depolarının yüzde 85.3 dolmasıyla fiyatlar yüzde 12.6 geriledi.
Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 187 Euro'ya geriledi.
Gas Infrastucture Europe verilerinden derlenen bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85.3 oldu.
Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 Euro'dan kapatan doğalgaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12.6 düşüşle 187 Euro'dan kapattı.
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