Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13,3 yükseldi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:56

Rus enerji şirketi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.

Karar sonrası Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadelileri yüzde 24 yükselerek megavat saat başına 127.50 euro oldu. Bu, 1 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye.

Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bu adımı sonrası gözler Rusya'nın en büyük Avrupalı tedarikçileri Almanya ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'den henüz konu hakkında açıklama gelmezken Roma hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.