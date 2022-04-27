Brent petrolün varil fiyatı 105,34 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,34 dolardan işlem görüyor.
Dün 105,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 105,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,25 dolardan alıcı buldu.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.
Petrol fiyatları, Rus enerji şirketi Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için bugün itibarıyla Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haber akışıyla yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Polonya hükümeti ise Rus enerji şirketi Gazprom'a sözleşmeli gaz tedariki için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında nispeten olumlu haber akışı ve Çin Merkez Bankasının piyasayı destekleyici adımlar atacağına dair beklentiler de talep yönlü endişeleri hafifleterek fiyatların yükselişini destekledi.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,8 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2,2 milyon varil artacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 105,66 ile 106,87 dolar aralığının direnç, 104,45 ile 103,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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