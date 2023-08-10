Avrupa'da gaz fiyatlarına enerji krizi etkisi
Avrupa'da gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 Euro'ya çıktı.
Ekim vadeli kontratlarda ise megavatsaat başına gaz fiyatı 41,5 Euro'ya yükseldi.
Bu artışın ardından fiyatlar, son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü. 30 Haziran'da 38,4 Euro olan fiyatlar, 3 Temmuz'da 35,2 Euro'ya gerilemiş ve bu tarihten itibaren neredeyse yatay seyir izlemişti.
UYARILARDA BULUNDU
Fiyatlar, Alman enerji şirketi E.ON Üst Yöneticisi (CEO) Leonhard Birnbaum'un, şirketin 6 aylık bilançosuna ilişkin düzenlenen toplantıda, Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz ithalatının hızla düştüğünü, bu durumun Avrupa piyasasını yapısal olarak değiştirdiğini ve bu nedenle toptan enerji piyasalarındaki fiyatların yakın gelecekte yüksek kalacağını belirtmesinin ardından yükselişe geçti.
Avrupa'nın doğalgaz arzında Rus gazının azalmaya devam edeceğini belirten Birnbaum, bu nedenle enerji krizinin henüz sona ermediği uyarısında bulundu.
Birnbaum, Avrupa'da Rus doğalgazının yerine daha pahalı olan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanıldığını anımsatarak, bu durumun Avrupa'daki gaz fiyatlarını Asya'daki fiyat seviyesine yükselttiğini ifade etti.
Öte yandan, Gas Infrastructure Europe verilerinde, Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranlarının 6 Ağustos itibarıyla yüzde 87,7'ye çıktığı ve oranların 1 Kasım'da yüzde 90 doluluğa ulaşma planındaki hedeflerin önünde olduğu görülmüştü.
GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI
Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.
Gaz fiyatları yaklaşık 1,5 yıl yüksek kalmasının ardından Avrupa'da gaz talebinin düşmesi ve depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu 1 Haziran'da megavatsaat başına 23 Euro'ya kadar gerileyerek Eylül 2021'den sonraki en düşük seviyesini görmüştü.
Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 Euro'yu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.
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