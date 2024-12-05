AB ülkeleri oyuncağa servet harcadı: Çin ithalatın yüzde 80'ini karşıladı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:25

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:25

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl 6,5 milyar Euro'luk oyuncak ithal etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Noel tatili döneminin yaklaşması dolayısıyla üye 27 ülkenin 2023 yılı oyuncak ithalatına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB üyesi ülkeler geçen yıl oyuncak ithalatı için 6,5 milyar Euro'luk harcama yaptı.

İKİ MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

AB'nin 2023'te oyuncak ithalatı bir yıl öncesine kıyasla 2 milyar Euro azaldı.

Bu dönemde, AB oyuncak ithalatında ilk sırayı Çin aldı. AB, Çin'den 5,2 milyar Euro'luk oyuncak alırken AB'nin oyuncak ithalatında Çin'in payı yüzde 80'i buldu. AB oyuncak ithalatında Çin'i, en yakın 367 milyon Euro'yla Vietnam ve 150 milyon Euro'yla İngiltere izledi.

ALMANYA İLK SIRADA

AB'de oyuncak ithalatının yüzde 18'ini Almanya, yüzde 16'sını Fransa, yüzde 14'ünü de Hollanda yaptı.

Ayrıca, AB ülkeleri geçen yıl 2,3 milyar Euro'luk oyuncak ihraç etti. AB'nin oyuncak ihracatında ilk sırayı yüzde 30'luk payla İngiltere alırken onu yüzde 13'le İsviçre ve yüzde 10'la ABD izledi.

Geçen yıl, AB oyuncak ihracının yüzde 29'unu Çekya, yüzde 19'unu Almanya ve yüzde 8'ini Belçika gerçekleştirdi.