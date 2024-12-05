Doğu Çin Denizi'nde gerilim: Balıkçı teknesini uzaklaştırdı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresindeki sulara giren Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdığını duyurdu.

Doğu Çin Denizi'nde gerilim: Balıkçı teknesini uzaklaştırdı
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:22

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, Japon teknesine kanunlara uygun uyarılarda bulunulduğunu ve kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti.

Sözcü Liu, Japon gemisinin Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı adacıkların çevresine yasa dışı girdiğini, bu yüzden bölgeden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğunu savunan Liu, Japon tarafına buradaki "yasa dışı" faaliyetlerine son verme çağrısında bulundu.

Liu, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için yetki alanı içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Japonya'nın "Senkaku" , Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.


Etiketler: #Çin #japonya

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