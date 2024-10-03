Avukata kiralık ev veren yok

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz nedeniyle gıdadan giyime, konuttan ulaşıma en temel insani ihtiyaçlara ulaşmak zorlaşıyor. Özellikle pandemiden sonra en can alıcı artışlardan biri konut kiralarında gözlemlendi. Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Tahsin Akbay, yaklaşık bir ay sonra evleneceği için Ankara’da kiralık ev aramaya başladı. Akbay, beğendiği evlerin sahipleriyle veya emlakçılarla yaptığı görüşmelerde, görüşmeler olumlu geçmesine karşın, mesleğini söylediğinde ev sahiplerinin evlerini kiralamaktan vazgeçtiğini söyledi.

Yaşadığı sorunu Cumhuriyet’e anlatan Akbay, “15 gündür kiralık ev arıyorum. Bulunduğum bölgede çok fazla kiralık ev var, bu görüşmelerde daha çok emlakçılarla muhatap oldum. Mesleğimi sorduklarında avukat olduğumu söylemem üzerine bu durumu ev sahiplerine söyleyeceklerini belirttiler. Yine bugün beğendiğim bir evden avukat olmam sebebiyle ret cevabı geldi” dedi.

Benzer sorunu İstanbul’da da yaşadığını söyleyen Akbay, “Memur kefil şartını duymuştuk daha önce. Ama avukata ev kiralanmadığını yeni yeni duymaya başladık. Görüştüğüm meslektaşlarıma konuyu aktardığımda, benzer durumları kendilerinin de yaşadığını anlattılar. Ev sahiplerinin bize ev vermemelerinin sebebinin, kirayı ödeyemeyecek olmamızdan ziyade bizi sömüremeyeceklerini düşünmeleri olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.