Avustralya Merkez bankası faiz kararını açıkladı

03 Mayıs 2022 Salı, 11:41

Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için faiz artırma kararı aldı.

Ülkenin Merkez Bankası, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0.35'e yükseltti. Böylece 12 yıla yakın bir süre sonra ülkede faiz artırım kararı alınmış oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, 'beklenenden daha hızlı bir şekilde yükselen enflasyon oranlarının' bu karara sebebiyet verdiği belirtildi.

Faiz artırımı kararının 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden önce verilmesi ise dikkat çekti.

Ülkede yıllık enflasyon oranı, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5.1 seviyesinde.