Avustralya Merkez bankası faiz kararını açıkladı
Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için 12 yıl sonra ilk kez faiz artırma yoluna gitti.
Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için faiz artırma kararı aldı.
Ülkenin Merkez Bankası, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0.35'e yükseltti. Böylece 12 yıla yakın bir süre sonra ülkede faiz artırım kararı alınmış oldu.
Bankadan yapılan açıklamada, 'beklenenden daha hızlı bir şekilde yükselen enflasyon oranlarının' bu karara sebebiyet verdiği belirtildi.
Faiz artırımı kararının 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden önce verilmesi ise dikkat çekti.
Ülkede yıllık enflasyon oranı, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5.1 seviyesinde.
Video Haberler
- Kiracı olarak girdiği evi soydu
- Bakanlık zeytin yönetmeliğini savundu
- Bursa’da korkutan yangın!
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın
- Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
- Dağcılar 'ölüm yamacı'nda: Riskli kaya avı başladı
- Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler ortaya çıktı
- Feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
- Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Bayramda kar sürprizi: 'Lapa lapa kar yağıyor'
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- O sözlere açıklama geldi
- Hakaretin perde arkası
- AKP'de 'yorgunluk' istifası