Ayçiçeği yağında yeni karar

26 Ekim 2021 Salı, 10:07

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla ham ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYORDU



Söz konusu ürünlerden ham yağın ithalatında sıfır ve yüzde 22,5 olarak, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak ithalatın yapıldığı ülkelere göre değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanıyordu.

