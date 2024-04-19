Aylık bağlama oranı yüzde 70’e çıkmalı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 07:19

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan, 5 bin gün prim ödemiş olan emekli ile 9 bin gün prim ödemiş olan emekliye 10 bin lira en az aylık verilmesinin eşitliği bozan bir sisteme dönüştüğünü vurguladı. Tan, aylık bağlama oranının yeniden düzenlenmesini istedi. 2017 yılından itibaren bağlanan asgari aylıkların asgari ücretin altında kalması karşısında 2019 yılından itibaren “en az aylık ödemesi” uygulamasının getirildiğini anımsatan Tan, bunun gerçekçi bir çözüm olmadığını söyledi.

Sistemdeki kök aylıklar iyileştirilmeden “en az aylık” ödemesiyle emekli aylıklarına destek verilmesinin yetersiz kaldığını dile getiren Tan, “Emekli aylığı hesaplanmasında dikkate alınan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı değiştirilmediğinden, iki türlü mağduriyet yaşanmaktadır. Birincisi, asgari ücretle emekli aylığı arasındaki makas emekliler aleyhine açılmıştır. İkincisi prim kazançları aynı olsa bile prim ödeme gün sayıları çok farklı olanlara 10 bin lira ödenmesine yoğun bir şekilde eleştiriler yapılmaktadır” dedi.

Tan, “En azlık aylık ödemesi sistemden çıkarılmalı, eşitliği öngören yeni bir taban aylık hesaplaması getirilmelidir. Yüzde 35 olan asgari emekli aylığı aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak yeniden düzenlenmelidir” diye konuştu.