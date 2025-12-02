AYM de kararında geç ödenen borca uygulanan faizin aşınmayı önleyemediğine dikkat çekti: Enflasyon alacağı eritiyor

Kahramanmaraş 3. İdare Mahkemesi, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Yasası’nın, “kanuni faize” ilişkin birinci maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ve iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. Madde, Borçlar Yasası ve Türk Ticaret Yasası’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödemenin yıllık yüzde 12 oranı üzerinden yapılmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanına bu oranı aylık olarak belirleme, yüzde onuna kadar indirme veya bir katına kadar artırma yetkisi veriliyor.

MEKANİZMA YOK

AYM, kararında, kuralla borcun geç ödenmesi nedeniyle belli bir oranda faiz ödenmesi öngörülmekle birlikte paranın değerinde oluşacak aşınmayı telafi etmek amacıyla enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğramadan ödenmesini sağlayacak mekanizmaların öngörülmediğine dikkat çekti. Hukuk sisteminde alacağın enflasyon karşısında değer kaybının önlenmesi için etkili bir hukuk yolunun bulunmadığı vurgulandı. Kuralın anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak anayasanın 4. maddesinde düzenlenen “etkili başvuru hakkına” aykırı olduğu kaydedildi.

9 AY SONRA

Düzenlemenin, “sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri” yönünden anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verildi. Ancak karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.