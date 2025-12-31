AYM’den emsal faiz kararı: Devletten alacağı olanlar için o dönem bitti!

Anayasa Mahkemesi (AYM), gümrük vergilerinin iadesinde uygulanan faiz hesabına ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Yüksek Mahkeme, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 216. maddesinde yer alan “kanuni faiz” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

İTİRAZ BAŞVURUSU ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Karar, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nin, Gümrük Kanunu’nun 216. maddesinde bulunan “kanuni faiz” ibaresinin iptali istemiyle yaptığı itiraz başvurusu üzerine alındı. Başvuruda, ihtirazi kayıtla ödenen vergilerin iadesinde hangi faiz oranının uygulanacağının açık biçimde düzenlenmemesinin mükellefler aleyhine sonuçlar doğurduğu belirtildi.

AYM: EKONOMİK KAYIP ORTAYA ÇIKIYOR

AYM’nin incelemesinde, fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde piyasa faizlerinin oldukça altında kalan kanuni faizin esas alındığına dikkat çekildi. Kararda, kanuni faizin enflasyon ve mevcut piyasa koşulları karşısında alacağın değerini korumakta yetersiz kaldığı vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, bu durumun iade hakkı kazanan kişi ve kurumlar açısından ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını değerlendirdi. Devletin haksız veya yersiz tahsil ettiği bedelleri iade ederken, paranın enflasyon karşısında uğradığı değer kaybını telafi edecek bir mekanizma öngörmemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edildi.

Kararda, söz konusu uygulamanın hukuk güvenliği ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği tespitine yer verildi.

“KANUNİ FAİZ” İBARESİ İPTAL EDİLDİ

AYM, Gümrük Kanunu’nun 216. maddesinde yer alan “kanuni faiz” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. İptal hükmünün, Resmî Gazete’de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Bu süre zarfında yasama organının yeni bir düzenleme yapması gerekecek.