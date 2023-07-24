B-SUV segmentinin yeni oyuncusu

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:00

Hyundai’nin yenilenen modelinde ön ve arkada yer alan yatay çizgi şeklindeki aydınlaşma led’leri yumuşak bir şekilde eğim gösteren bagaj kapağında şık bir silüet oluşturuyor. B-SUV modelin sportif karakteri ise entegre ön ve arka lambalarına sahip çamurluk tasarımıyla daha dinamik hale getiriyor. Hyundai yenilenen modeli için özel olarak tasarlanmış çok kollu 18 inç jant tasarımı ise aracın tüm versiyonlarında standart olarak sunuluyor.

VİTES DİREKSİYONA ENTEGRE

Kullanıcılar, Kona’nın özelleştirilebilir akıllı elektrikli bagaj kapağı, bagajın açılma yüksekliği, hızını, bilgi eğlence sistemi ekranından ve bagaj kapağında bulunan kapatma düğmesinden seçebiliyor. Araç, 12.3 inçlik entegre çift ekranıyla ergonomik olarak konforlu kullanımı desteklerken özellikle uzun mesafeli sürüşlerde bir adım öne çıkıyor. Geleneksel vites kolu yerine direksiyona entegre elektrikli vites değiştirme kolu, hassas ve güvenli bir gelişmiş deneyim sunmak için daha hızlı ve sezgisel olarak görev alıyor.

DÖRT FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Araç, Ön Çarpışma Önleme Asistanı, Şeritte Kalma Asistanı, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı gibi çeşitli gelişmiş sürücü destek sistemleriyle geliyor.

Tüketiciler, Hyundai’nin yenilenen modelini dört farklı motor seçeneği ile tercih edebilecek. Benzinli motor seçenekleri 120 beygirlik 1.0 litrelik T-GDi Elite DCT ile başlarken daha fazla performans için 198 beygir gücündeki 1.6 T-GDi N Line öne çıkıyor. Kullanıcılar, yakıt ekonomisi için de 141 beygirlik gücü, etkileyici hızlanma ve verimlilik sağlayan 1.6 litre GDi Hibrit versiyonu satın alabilecekler. Bu motor seçenekleri, turbo versiyonlarda 7 ileri, hibrit versiyon ise 6 ileri çift kavramlı şanzımanla geliyor. Hyundai KONA, N Line versiyonda dört tekerlekten çekişle sunulurken diğer seçenekler ise önden çekişli olarak satın alınabiliyor.

Fiyatlara gelince 1.0 T-GDi Elite 1.612.000 TL, 1.6 Hibrit 1.795.000 TL ve 1.6 T-GDi N Line 1.826.000 TL’den satışa sunuluyor.



