Bağ-Kur’lu prim gün sayısını 7 bin 200’e düşüren düzenlemeyi bekliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur’lu esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine yönelik beklentinin artık karşılanması gerektiğini söyledi.

TBMM’de görüşülen torba kanuna düzenlemenin eklenmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Palandöken, yüksek prim yükü altında ezilen esnafın yıllardır mağdur edildiğini belirtti. “Sosyal Güvenlik Kurumu kurulalı hayli zaman geçti” diyen Palandöken şunları söyledi:

“Buradaki norm birliğinin sağlanmasıyla ilgili Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kurluların müşterek aynı çatının altında, aynı standarda dahil hizmet almaları, aynı kalitede hizmet alırken de sosyal devletin içeriklerine uygun emeklilik aylıkları. Bu emeklilik aylığının yanı sıra prim gün sayısı bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman önemli. Ülkemiz önemli bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. BağKurluların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.”

TBMM’de görüşülen torba kanun kapsamına alınarak esnafın prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

- Cumhurbaşkanımızın talimatıyla doktora gidebiliyoruz. Hastaneye gidebiliyoruz. Ancak ilaç alamıyoruz. Niye SSK’ye, yani sisteme borcumuz görünüyor? Yatıramadığımız primler görünüyor. Tabii ki yatırmak istiyoruz.

- Sağlığımızın düzelmesi için de tedavi olmak için de ilacın lazım olduğunu biliyoruz. Onun için bir kolaylık yapılıp gün meselesi hakikaten sadece esnaf açısından değil, yaklaşık neredeyse nüfusumuzun üçte birinin bu hizmet aldığı alanda bu konuda destek bekliyor.

- Bir makul süreye yayılıp hem borçların ödenmesiyle ilgili aynı şekilde bu norm birliğinin sağlandığı düzenlemedeki işlerin birlikte yapılmasının gerekliliğini anlıyoruz.