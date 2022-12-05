Bahçeli-BİM gerilimi devam ediyor: BİM'in önünü kazdılar
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri sebebiyle BİM'le parti arasında başlayan gerilimde ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Burdur'da MHP’li Tefenni Belediyesi, ilçedeki bir BİM şubesinin önüne, üzerinde Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerinin olduğu bir pano yerleştirmişti. Aynı şehrin Çavdır ilçesinde de BİM şubelerinin önünün kazıldığı görüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ndeki son grup toplantısında, gıda maddelerindeki fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.
Bahçeli konuyla ilgili ayrıca "Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ ile irtibatı araştırılması gerekmektedir. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir" demişti.
Bahçeli'ye yanıt veren BİM Genel Müdürü Galip Aykaç ise, "Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.
MARKETİN ÖNÜNE BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİN OLDUĞU TABELA ASTILAR
Bu tartışma giderek alevlenirken Burdur'un Tefenni ilçesinin MHP'li belediye başkanı Ümit Alagöz, dikkat çeken bir adım attı. Belediye, ilçedeki bir BİM şubesinin tam önüne Bahçeli'nin ilgili sözlerinin yer aldığı bir pano koydu.
BİM'İN ÖNÜ KAZILDI
Tartışma sürerken bu sefer de Burdur'da, yönetimi MHP'de olan bir başka ilçe Çavdır'daki bir BİM şubesinin önünün kazıldığı görüldü.
BİM'in hemen önünde bulunan kazılmış alanın yanında, çalışmanın neden yapıldığına dair herhangi bir açıklayıcı levhanın olmaması ise dikkat çekti. Kazının dogalgaz veya başka bir çalışmadan kaynaklanip kaynaklanmadigi bilinmezken ayrıntılı bilgilere ulaşılamadı.
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