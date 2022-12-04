MHP ile zincir market geriliminde yeni perde... Kürşad Yılmaz'dan BİM Yöneticisi Galip Aykaç'a tehdit: Tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur

04 Aralık 2022 Pazar, 13:40

MHP'yle market zincirleri arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" çıkışıyla başlayan gerilim yeni bir boyut kazandı. Söz konusu gerilime, Behçeli'nin 'kahramanımız' dediği, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Kürşad Yılmaz da dahil oldu.

"TUTTUĞUNUZ KÖŞE BAŞLARI MEZARINIZ OLUR"

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı tehdit etti. Yılmaz açıklamasının bir bölümünde şunları kaydetti:

"BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; vatandaşı zor durumda bırakacaksınız liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öyle mi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle hepinize diyorum; tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stokçulukla suçlayıp '3 harfliler' diyerek hedef aldığı, BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili söz konusu ifadelerine atıfta bulunarak açıklama yapmıştı.

Aykaç, "FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

İSTİFASINI İSTEDİLER

Şok Marketler Yönetim Kurulu, Aykaç’ın 30 Kasım 2022’deki konuşması nedeniyle bir açıklama yayımlamıştı. BİM patronunun istifaya davet edildiği metinde, Aykaç istifa edene kadar ŞOK’un toplantılara katılmayacağı ve alınan kararlara bağlı olmayacağı “Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz” ifadeleriyle yer almıştı.

KILIÇ HEDİYE ETTİ

Bahçeli mayıs ayında, partisinin genel merkezindeki makamında, suç örgütü liderliği, yağma ve tehdit gibi birçok suçtan hüküm giymiş Yılmaz’ı kabul etmişti.

Kabulün fotoğrafı, Yılmaz’ın Twitter hesabı üzerinden paylaşılmıştı. Bahçeli'yle görüşmesinde, MHP liderine bir kılıç hediye ettiğine dair fotoğraf paylaşan Yılmaz, görüşmeye dair de “Değerli büyüğüm, zor günlerimizde bizleri unutmayan sırtını dönmeyen kapılarını örtmeyen vefalı liderim kırmızı çizgim sayın Devlet Bahçeli ile bayramlaşarak gündeme dair değerlendirmeler yapmanın kendisine olan bağlılığımızı bildirmemizin sevincini yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN 'KAHRAMAN'I

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkında yaklaşık 17 senelik infazının ardından avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilmiş, böylece 32 yıllık cezadan beraat etmişti.

Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.