Bahçeli’den 'emekli maaşı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir" dedi.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 14:14
Bahçeli’den 'emekli maaşı' açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruya Bahçeli, sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın yeterli olacağını belirtti.

Bir gazetecinin "emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir" diye konuştu.


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MHP Emekli Devlet Bahçeli

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