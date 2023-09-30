İktidar emekli aylıkları konusunda formül arıyor: Seyyanen zam planı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş artışlarının nasıl yükseltileceğine ilişkin hazırlıkları sürdürüyor. Geçen yılbaşında iktidar yüzdelik zam oranını artırmış, yüzde 30’a çıkarmıştı. Bu yıl ise seyannen zam formülü öne çıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50’ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” demişti.

Emekliler için de seyyanen zam öne çıkıyor. Tüm memurlara geçtiğimiz temmuzda 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmıştı. İyileştirmede ikinci formülü ise oransal zam oluşturuyor. Hangi formülün uygulanacağı ya da oranın tutarının ne olacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.