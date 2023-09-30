İktidar emekli aylıkları konusunda formül arıyor: Seyyanen zam planı
Aylardır maaşlarının düzenleneceği belirtilen emeklilerin gözü Meclis’e çevrildi. İktidar emekli aylıklarında düzenleme için formül arayışını sürdürürken masadaki en önemli formülün “yılbaşında seyyanen zam” olabileceği konuşuluyor. Cumhuriyet Bayramı’nda 5 bin lira ikramiye verilmesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararına bağlı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş artışlarının nasıl yükseltileceğine ilişkin hazırlıkları sürdürüyor. Geçen yılbaşında iktidar yüzdelik zam oranını artırmış, yüzde 30’a çıkarmıştı. Bu yıl ise seyannen zam formülü öne çıkıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50’ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” demişti.
Emekliler için de seyyanen zam öne çıkıyor. Tüm memurlara geçtiğimiz temmuzda 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmıştı. İyileştirmede ikinci formülü ise oransal zam oluşturuyor. Hangi formülün uygulanacağı ya da oranın tutarının ne olacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- Mert Günok'tan Beşiktaş'a kötü haber!