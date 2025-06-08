Bakan açıkladı: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı’nda üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak satın alacaklarını belirterek, ''Bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız'' dedi.
"BU YIL YENİ BİR UYGULAMA BAŞLATTIK"
Yumaklı yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince,
Bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki
denetimlerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
''Bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını tebrik
ediyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu, sorunsuz bir Bayram süreci geçirmiş oluruz.
Bayram süresince de arkadaşlarımızın hem kurban satış noktalarında hem de
kurban kesim noktalarındaki denetimleri devam edecek.
Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları
Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlavaten bu yıl yeni bir uygulama
başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk
edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları,
karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt
Kurumu olarak alacağız. Tekrar bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban
Bayramı’nı tebrik ediyorum.''
Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin; il ve ilçe tarım ve
orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar
yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, işletmelerine şap hastalığı
nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma
başvurmaları, TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra,
ESK’nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda,
belirlenen fiyatlar üzerinden hayvanların satın alınacağını bildirdi.
ESK tarafından bu yıl için belirlenen kurbanlık alım
fiyatları şöyle:
Tosun: Cari fiyat (TL/karkas kg) 296 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 104 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL
Düve: Cari fiyat (TL/karkas kg) 285 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 85 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 370 TL
İnek: Cari fiyat (TL/karkas kg) 275 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 65 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 340 TL
Kuzu: Cari fiyat (TL/karkas kg) 346 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 54 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL
Toklu: Cari fiyat (TL/karkas kg) 304 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 360 TL
Koyun: Cari fiyat (TL/karkas kg) 294 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 350 TL
Oğlak: Cari fiyat (TL/karkas kg) 226 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 34 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 260 TL
Çepiç: Cari fiyat (TL/karkas kg) 189 TL, kurban primi
(TL/karkas kg) 31 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 220 TL
Keçi: Cari fiyat (TL/karkas kg) 168 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 22 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 190 TL.
Söz konusu fiyatların tavan fiyatlar olduğu yaş, cinsiyet,
randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebileceği kaydedildi.