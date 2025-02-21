Bakan açıkladı: Yardımlar yükseltildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Göktaş paylaşımında, "Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Engelli vatandaşlarımızın kendi evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağladığımız Evde Bakım Yardımını, en önemli hizmetlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailemizi ziyaret ettik.#AileYılı kapsamında, aile… pic.twitter.com/ITLLa7sUw7— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 21, 2025
Etiketler: #Bakan #bakım yardımı #evde bakım yardımı
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