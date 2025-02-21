Bakan açıkladı: Yardımlar yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Bakan açıkladı: Yardımlar yükseltildi
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:13

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Göktaş paylaşımında, "Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.



Etiketler: #Bakan #bakım yardımı #evde bakım yardımı

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