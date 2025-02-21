Bakan açıkladı: Yardımlar yükseltildi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:13

Güncelleme: 21.02.2025 - 20:13

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Göktaş paylaşımında, "Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Engelli vatandaşlarımızın kendi evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağladığımız Evde Bakım Yardımını, en önemli hizmetlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailemizi ziyaret ettik.#AileYılı kapsamında, aile… pic.twitter.com/ITLLa7sUw7 — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 21, 2025



