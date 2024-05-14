Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğalgaz anlaşması

Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 16:39

Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü iradenin, ikili işbirliğinin en somut göstergesi ve aynı zamanda teminatı olduğunu dile getirerek, ikili stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığını anımsattı.

Bayraktar, Şuşa Beyannamesi'nin, iki devlet arasındaki işbirliğinin bir anlamda yol haritasını oluşturduğuna işaret ederek, işbirliğinin, diplomasi ve askeri alanların yanı sıra özellikle ekonomi ve enerji başlığında birçok yansımasını gördüklerini söyledi.

TÜRKMEN GAZI İÇİN MUTABAKAT

Bayraktar, iki ülkenin Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) geliştirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle bugün imzalamış olduğumuz anlaşmayla beraber ilişkilerimiz doğalgaz alanında yeni bir boyuta geliyor. Bu anlaşmanın içerisinde birçok husus var. Bu anlaşmanın içerisinde 2030'a kadar Azerbaycan kaynaklarının, doğal gazının, Hazar kaynaklarındaki doğalgazın, Türkiye'ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğalgazın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni bir husus, önemli bir husus, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz."

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geliştirdiği boru hatlarına, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz ulaştıracak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın yeni bir "kardeş" olarak geldiğini ifade eden Bayraktar, "İnşallah bu kış, Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak" diye konuştu.