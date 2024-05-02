Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:13

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:10

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kılıçdaroğlu'nun, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı Celal Çelik, rahatsızlığı nedeniyle mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Kılıçdaroğlu'nu, duruşmaya vekaletname ile katılan avukat Beyza Köroğlu temsil etti.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, şikayetçi Erdoğan Bayraktar'ın avukatı tarafından, şikayetten vazgeçtiklerine dair dilekçe sunulduğunu, ancak Kılıçdaroğlu'na yöneltilen suçlamanın Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında resen takip edilen suçlar kapsamında kaldığını belirtti.

Mütalaada, Kılıçdaroğlu'nun olay tarihinde basın mensuplarının bulunduğu ortamda Bayraktar'a yönelik kullandığı 'Hırsızlar' sözünün farklı anlamlar ifade ettiği, düşünce özgürlüğü ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında kalmadığı belirtildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı sözlerin, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu oluşturduğunu öne sürerek, Kılıçdaroğlu'nun 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Köroğlu, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

İSTENEN CEZA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Şubat 2018 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkında, "Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince, sarf ettiği sözleri daha önce meclis çalışmalarında ve CHP Grup toplantılarında söylemiş olması nedeniyle, meclis çalışmalarında söylenen sözler ve ileri sürülen düşünceleri meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmasının, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine meclisçe yasaklanması şartına bağlanmış olması nedeniyle" davanın düşürülmesine karar vermişti.

BOZMADAN SONRA YARGILAMA DURMUŞTU

Bayraktar'ın avukatı, düşme kararını İstinaf'a taşımış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, 8 Nisan 2021 tarihinde düşme kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Yerel mahkeme, 27. dönem milletvekili olan ve yasama dokunulmazlığı bulunan Kılıçdaroğlu hakkında yargılamanın durdurulmasına hükmetmişti.

Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmadığı ve yeniden milletvekili seçilmediği için yasama dokunulmazlığı kalktı. Bunun üzerine dosyadaki durma kararı bozularak dava yeniden açıldı.