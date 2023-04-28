Bakan Bilgin'den canlı yayında ‘emekliye refah payı’ açıklaması

Yayınlanma: 28.04.2023 - 08:14

Güncelleme: 28.04.2023 - 08:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgin 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verileceğini söyledi.

Bakan Bilgin konuya dair şunları söyledi:

“6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranlarda düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek.”

1999 SONRASI İÇİN...

EYT'de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdiklerini kaydeden bakan yaklaşık 1 milyon kişinin ilk maaşını aldığını söyledi. Bakan “Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Bizim SGK personelimiz büyük bir hazırlık yaptı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Müthiş çalıştılar. 1 milyona giden rakam yaptılar. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacakla” şeklinde konuştu.

Bilgin 1999 sonrası emekli olanlar için bir çalışma olmadığını ifade etti.