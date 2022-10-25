Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması: 'Kapsamda sadece 4B'liler olacak'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Düzenlemenin kapsamında sadece 4B’liler olacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin bu hafta özel bir görüşme yapılacağını ve sözleşmeli personelle ilgili durumun konu edileceğini söyledi.
Bilgin açıklamasında, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Düzenlemenin kapsamında sadece 4B’liler olacak" dedi.
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